Für Viertklässler und deren Eltern steht bald die Entscheidung an, welche weiterführende Schule das Kind besuchen soll. Zum Kennenlernen lädt die Friedrich-Schiller-Gemeinschaftsschule in Heusweiler am Samstag, 19. Januar, vom 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein, mit einer zentralen Info-Veranstaltung um 10 Uhr in der Schul-Cafeteria.