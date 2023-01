Plötzlich ging nichts mehr : Kompletter Stromausfall in Eiweiler und Heusweiler

Foto: Bernd Settnik/dpa Foto: dpa/Bernd Settnik

Heusweiler Plötzlich ging nichts mehr: Etwa 1500 Haushalte im Heusweiler Ortsteil Eiweiler und in Heusweiler selbst waren am Donnerstagvormittag gut 20 Minuten ohne Strom. Wie Energis-Pressesprecher Michael L’huillier erklärte, hatte ein Bagger bei Erdarbeiten in Eiweiler eine Stromleitung beschädigt, so dass es in den betroffenen Haushalten von 9.51 bis 10.15 Uhr zu dem Stromausfall gekommen war.