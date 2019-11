Zu wenig Kita-Plätze : Hat Heusweiler Verwaltung geschlafen?

Spaß in der Kita – wenn man denn einen Platz hat: In Heusweiler fehlen 75 Plätze. . Foto: dpa/Andreas Arnold

Heusweiler 75 Kita-Plätze fehlen – Kritik gab es dazu im Heusweiler Rat: Das Planen einer Container-Kita, um Engpässe zu mildern, komme zu spät.

Dass es nicht genug Kita-Plätze in Heusweiler gebe, darüber mache sich die SPD „große Sorgen“, sagte deren Fraktionssprecher Stefan Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es würden 75 Kindergartenplätze fehlen, weil in den vergangenen Jahren viel zu wenig passiert sei. Deshalb sollte die Verwaltung in der Sitzung Auskunft über die aktuelle Lage in Sachen Kita-Plätze geben.