Gedenken an deutsche Juden „Stolpersteine“ soll es auch in Heusweiler geben

Heusweiler · Die aus parteiübergreifender Zusammenarbeit frisch gegründete „Arbeitsgruppe Erinnerungskultur“ will an jüdisches Leben in der Gemeinde erinnern.

08.02.2024 , 07:01 Uhr

Vor dem Band der Erinnerung an der Synagoge am Beethovenplatz in Saarbrücken trafen sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe Erinnerungskultur Heusweiler zur Besichtigung des jüdischen Gebetshauses. Foto: Monika Jungfleisch

Von Monika Jungfleisch

Die Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus mit all ihren Schrecken und Opfern ins Bewusstsein rücken, das möchte die neu gegründete „Arbeitsgruppe Erinnerungskultur Heusweiler“. Fraktionsübergreifend haben sich hierfür Vertreter aus Bündnis 90/Die Grünen, CDU, SPD und FDP aus dem Heusweiler Gemeinderat zusammengeschlossen.