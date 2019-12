Ein gutes Jahr für den Gemeindehaushalt : Statt des befürchteten Defizits machte Heusweiler „Gewinn“

Von Fredy Dittgen Überschuss betrug 2018 fast 1,07 Millionen Euro, erwartet wurde ein Verlust von 1,3 Millionen.

Fast geschlossen haben die Fraktionen im Heusweiler Gemeinderat Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) die Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt. Nur die SPD enthielt sich, weil sie in in dieser Zeit mehrfach Baumaßnahmen kritisiert habe, die nicht richtig gelaufen seien.

Der Jahresüberschuss wird der so genannten Ausgleichsrücklage zugeführt. Diese hat die Funktion eines Puffers, durch den Schwankungen im Jahresergebnis aufgefangen werden. Das kann Konsequenzen durch Aufsichtsbehörden verhindern, wenn der Haushalt in einem Jahr nicht ausgeglichen ist, aber strukturell noch in Ordnung ist (also keine längerfristigen Probleme abzusehen sind). Und ein Aufstocken der sogenannten Ausgleichsrücklage war nötig, denn in Heusweiler war sie schon in den Vorjahren zum Ausgleich von Haushaltsdefiziten vollständig aufgebraucht worden.