Pkw und Zweirad kollidieren Schwerer Motorrad-Unfall auf der L128

In einer dieser Kurven kollidierte das Motorrad – die Ursache ist noch unklar – mit einem schwarzen Peugeot 407 Kombi, wodurch das Motorrad in einen gemauerten Regenkanal neben der Fahrbahn geschleudert wurde. Der Rettungsdienst behandelte den Schwerverletzten zunächst vor Ort, dann wurde er in eine Klinik gebracht. Zum genauen Gesundheitszustand liegen keine Informationen vor. Die Polizei, mit zwei Kommandos vor Ort, hat die Landstraße vorübergehend gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken bestellte einen Verkehrsgutachter an die Unfallstelle, um den genauen Hergang zu klären. Der Peugeot-Kombi wurde an der Front schwer beschädigt.