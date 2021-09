Ungewöhnlicher Fertigbau in Heusweiler : Hier schwebt die Schule von morgen ans Ziel

Dieses fliegende Klassenzimmer wird Teil des Erweiterungsbaus der Grundschule Dilsburg in Heusweiler. Die einzelnen Module werden aufeinandergestapelt. Foto: Engel

Heusweiler Schnell fertig sein und bessere Lernbedingungen schaffen soll der Erweiterungsbau der Heusweiler Grundschule in Dilsburg. Das Interesse an diesem flotten Bauen reicht weit über die Gemeindegrenzen hinaus.

Das fliegende Klassenzimmer: Da denkt doch fast jeder an Erich Kästners Roman und dessen Verfilmungen. In Dilsburg schwebte tatsächlich ein Klassenzimmer heran. Ein Kran des Unternehmens Alho hievte am Donnerstagmorgen dieses letzte von 18 Modulen auf den Anbau der Heusweiler Grundschule. Wie berichtet, soll diese Grundschule im Ortsbereich Dilsburg zu einem Schulzentrum ausgebaut werden. Es entsteht ein dreistöckiger Anbau mit vier Klassenräumen, Bücherei und Schulbuchausleihe sowie Förderräumen und einem Putzraum.

Dabei ist die Bauweise spektakulär: Das Unternehmen Alho hat an seinem Firmensitz im nördlichen Rheinland-Pfalz die 18 Stahlmodule vorgefertigt, mit Schwerlasttransportern nach Heusweiler gebracht und dann in nur einer Woche zusammengesetzt. Die Fachleute stellten jeden Tag ein Stockwerk fertig.

„Jede Etage besteht aus sechs Modulen“, erklärte Markus Ringe, der für das Bauvorhaben zuständige Fachbereichsleiter der Heusweiler Verwaltung, beim Ortstermin mit der Saarbrücker Zeitung.

Lehrerin Elena Freimuth war begeistert vom Tempo auf der Dilsburger Baustelle: „Ich war vor den Sommerferien das letzte Mal hier in Dilsburg an der Schule, und ich hätte mir nie im Leben vorstellen können, dass innerhalb von vier Wochen ein kompletter Anbau fertig sein könnte.“

Die Schnelligkeit, die diese Bauweise ermöglicht, sei das Besondere an dem Projekt, erklärte Bernd Jochum vom Bauamt der Gemeinde Heusweiler: „Im Vergleich zum klassischen Hochbau ist man mit dieser Modulbauweise ein Jahr schneller fertig.“ Im November soll der Anbau bezugsfertig sein. Insgesamt 1,2 Millionen Euro kostet das Projekt und ist damit, laut Jochum, nur geringfügig teuer als die klassische Hochbauweise. „Dafür sparen wir aber deutlich Ressourcen. Wir haben nur die Vorarbeiten machen müssen, wie Baustraße, Bodenplatte oder Aushub. Ansonsten kümmert sich Alho um alle Gewerke“, so Jochum weiter.

Der Bürgermeisterstellvertreter Jörg Schwindling freute sich über das große Interesse am Heusweiler Bauvorhaben: „Es waren schon Vertreter mehrerer Gemeinden und sogar der Stadt Saarbrücken hier vor Ort und haben sich alles angeschaut, denn wir sind die ersten im Saarland, die eine Schule und vielleicht auch noch einen Kindergarten in Modulbauweise bauen.“

Schwindling verwies darauf, dass dieses Projekt auch ein Test sein soll: „Wenn alles so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben – und danach sieht es aus – könnten wir das auch an der Grundschul-Dependance in Eiweiler durchführen, wo ein Kindergarten gebaut werden soll.“

Stephan Groß, der Leiter des Heusweiler Schulamtes, betonte, dass es sich bei diesen Modulen nicht um „Container“ handle, – jedenfalls nicht um so etwas wie Transport- oder Baustellen-Container: „Die Dinger sind komplett vorgefertigte Schulräume. Da sind schon Fenster, Türen und die Elektrik drin.“

