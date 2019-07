Doppelter Einsatz in Heusweiler : Nach brutaler Attacke auf 17-Jährigen liefert sich Autofahrer Verfolgungsfahrt mit Polizei

Heusweiler Nach der halsbrecherischen Tour am späten Samstagabend (13. Juli) kommt es zu dann noch zu einer weiteren Schlägerei mit den selben Verdächtigen.

Erhebliche Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einer brutalen Attacke am späten Samstagabend in Heusweiler davongetragen. Nach Informationen eines Völklinger Polizeisprechers sollen ihn um 22.45 Uhr drei Angreifer abgepasst und verprügelt haben. Zwei Männer und eine Frauen seien aus einem grünen Mercedes gestiegen und sollen dann auf den 17-Jährigen eingeschlagen haben. Auch als er bereits zu Boden gegangen war, hörten sie nicht auf, ihn zu malträtieren. Die Täterin soll ihm dabei sogar ein Messer an den Hals gehalten haben. Dann stiegen die Schläger wieder in ihren Wagen und flüchteten. Den mit Schnittwunden an der Hand und zahlreichen Prellungen im Gesicht Verletzten ließen sie zurück.