Das erste Heimspiel auf Rasen

Der SC Eiweiler, nach drei Spieltagen Dritter der Fußball-Kreisliga A Theel, feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Bestehen und kann erstmals in der Vereinsgeschichte seine Heimspiele auf Rasen austragen. An diesem Samstag um 15 Uhr spielt die 2. Mannschaft des Sportclubs Eiweiler (SCE) gegen den TuS Fürth 1. Dabei wird der neue Rasenplatz mit der Einweihung um 12.30 Uhr offiziell in Betrieb genommen. Das Spiel wurde von Sonntag auf Samstag vorverlegt.

Das ursprünglich geplante Sportfest vom 20. bis 22. Juli mit Einweihung des neuen Platzes musste wegen des Unwetters im Juni und der dadurch verursachten Beschädigung des Naturrasens abgesagt werden. Die Saison 2018/19 des Sportclubs begann am 8. August mit einem 9:1-Erfolg beim SV Illingen II. Es folgte ein 3:2-Sieg beim VfB Heusweiler und ein 4:1 beim SV Wemmetsweiler II. Dank dieses viel versprechenden Saisonstarts steht der SCE mit neun Punkten und 16:4 Toren auf dem dritten Tabellenplatz.

Der SCE wurde 1928 als DJK Eiweiler unter dem Vorsitz von Jakob Naumann gegründet und musste sich anfänglich gegen den Jünglingsverein der katholischen Kirche durchsetzen. Doch dank der Unterstützung des damaligen Eiweiler Pastors Bollig, der Fußballschuhe und Trikots stiftete, gelang der Start. Unterstützt wurden die Fußballer auch von Jakob Geidt, der die Mannschaft, als erster Autobesitzer im Ort, zu Auswärtsspielen fuhr.

1946, ein Jahr nach dem 2. Weltkrieg, wurde der Verein wieder ins Leben gerufen. Die Probleme jener Tage ähnelten denen in der Anfangszeit. Bälle, Fußballschuhe, Trikots, Hosen und Stutzen mussten im Tauschhandel gegen Kartoffeln, Speck und Butter sowie andere Lebensmittel besorgt werden. Im September 1946 wurde der SCE in den Saarländischen Fußballbund übernommen und spielte vier Jahre lang im Kreis Südsaar. Zwischen 1948 und 1950 ging es nach der Notlage der ersten Nachkriegsjahre finanziell und sportlich bergauf. Unter anderem kutschierte Unternehmer Oskar Appel die Spieler und Fans mit seinem Lkw zu Auswärtsspielen.

In den ersten Jahren trug der Verein seine Spiele in der 1953 eingeweihten Sportanlage Im Wengenwald aus, ehe 1967 der Umzug zum neu gebauten Sportplatz an der Jahnstraße erfolgte. In den folgenden Jahren bis heute sorgte der Sportclub Eiweiler mit viel Eigeninitiative für eine Verbesserung der Infrastruktur der Anlage: Ein leistungsstarkes Flutlicht, Umkleidekabinen sowie ein Clubheim sind Zeugnisse der konsequenten Weiterentwicklung des Umfeldes. Auch beim Bau des Naturrasenplatzes, halfen die Spieler, Funktionäre und Fans tatkräftig mit. Bei aller Arbeit wurde auch die Jugendarbeit nicht vergessen.