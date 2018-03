später lesen Ende der Vereinskrise? Saarwaldverein Holz braucht neuen Vorstand Teilen

Bekommt der Saarwaldverein Holz wieder einen funktionsfähigen Vorstand? Das wird sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, 25. März, ab 17 Uhr, im Gasthaus Welde zeigen. Bereits am 25. Januar hatte der Saarwaldverein zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen, weil der Vorsitzende Jürgen Hoffmann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Außerdem waren aus persönlichen Gründen und in Folge von Unstimmigkeiten im Vorstand weitere fünf Vorstandsmitglieder zurückgetreten. Doch es gelang in der Januar-Versammlung nicht, einen neuen Vorstand zu wählen.