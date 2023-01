Verbrechen in Heusweiler : 81-Jährige bestohlen – Polizei sucht nach dieser Trickdiebin

Verbrechen in Heusweiler

Heusweiler Mit einer List haben sich zwei Frauen Zutritt zur Wohnung einer 81-Jährigen verschafft und wertvollen Schmuck gestohlen. Nun hat die Polizei ein Phantombild von einer der Täterinnen veröffentlicht.

Die Polizei-Inspektion Lebach sucht nach zwei Trickbetrügerinnen, die am 13. September 2022 in Heusweiler eine ältere Frau ausgeraubt haben sollen. Die Frauen baten darum, die Toilette der 81-Jährigen benutzen zu dürfen und gelangten so ins Haus.