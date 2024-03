Sportplakette im Ehrenamt „Andy Seebär“ steckt mit seinem Optimismus an

„Damit habe ich wirklich nicht gerechnet, es hat mich wirklich überrascht“, sagt Andreas Diehl. Auch noch Monate, nachdem ihm und anderen verdienten Ehrenamtlichen von Sportminister Reinhold Jost in der Staatskanzlei in Saarbrücken die Sportplakette des Saarlandes überreicht wurde. Dabei handelt es sich um den höchsten saarländischen Verdienstorden im Bereich des Sports. „Ich dachte schon: Oh je, jetzt bekommst du die Ehrung für dein Lebenswerk – und danach kannst du das Zeitliche segnen“, scherzt Diehl. Und allein dies macht den 61-Jährigen und seine Art so bemerkenswert.