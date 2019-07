Nahverkehr : Umleitung für Busse auf der Heusweiler Straße

Heusweiler Die Heusweiler Straße in Riegelsberg-Walpershofen (auch Landstraße 136), die ab der Gemeindegrenze von Heusweiler in die Völklinger Straße übergeht, wird saniert. Deshalb müssen die Busse der Linien 140 und 154, die aus Heusweiler kommen und in Richtung Riegelsberg fahren, ab dem kommenden Montag, 22. Juli, eine Umleitung nehmen – und zwar bis voraussichtlich Ende August.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

In Fahrtrichtung Riegelsberg entfallen während dieser Zeit die Haltestellen „Paul-Theresia-Straße“, „Heusweiler Zur Neumühle“, „Salbacher Straße“, „Walpershofen Mitte“, „Kurzenberg“ und „Goethestraße“. An all diesen Haltestellen befinden sich bereits Hinweise auf die kommende Umleitung.