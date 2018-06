Saarbahn-Verkehr unterbrochen

Gegen 13.20 Uhr am Montag öffnet der Himmel seine Schleusen. Unglaubliche Regenmassen stürzen innerhalb weniger Minuten auf Heusweiler hinab, teils mit Hagel garniert. Der sonst ruhige Köllerbach schwillt bedrohlich an, der Kreisel am Hirtenbrunnen und die Straße am Saarbahnbahn-Haltepunkt Heusweiler Markt stehen zentimeterhoch unter Wasser, auch aus einem Gulli auf dem Marktplatz sprudelt das Wasser. Bei der Polizei-Inspektion Köllertal gehen allein bis 14.20 Uhr, als der Spuk zwischenzeitlich zu Ende scheint, zehn Notrufe ein, vor allem aus Heusweiler und Eiweiler. Doch auch danach reißt das Sirenengeheul der Rettungsfahrzeuge nicht ab – die Freiwillige Feuerwehr Heusweiler ist im Dauereinsatz, ebenso das Technische Hilfswerk und die Polizei.

Und schließlich überfluten die Wassermassen auch die Saarbahngleise. Gegen 15 Uhr meldet Saarbahn-Sprecherin Ulrike Reimann, dass die Bahnen nur noch ab und bis zur Haltestelle Walpershofen/Etzenhofen fahren. Wer weiter will Richtung Heusweiler und Lebach, guckt in die Röhre. Da auch Straßen überflutet sind, mache ein Schienenersatzverkehr mit Bussen keinen Sinn, heißt es. Kurz vor 16 Uhr eine neue Meldung: Die Saarbahn fährt derzeit nur von/bis zur Haltestelle Riegelsberghalle.

(me)