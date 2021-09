Nanu? Was haben die da zu suchen? : Riesen-Schweinchen am Straßenrand bei Numborn

Der Bauernverein Numborn hat ein dickes Ding gelandet. Eigentlich drei dicke Dinger: Drei Riesen-Schweinchen aus Heu am Straßenrand. Wir klären aufm, was sie da sollen und haben gute Nachrichten zum beliebten Bauernfest.

Christoph Dörr, Vorsitzender des Bauernvereins, erklärt, die Schweinchen seien auch als Einladung oder Hinweis auf die Veranstaltung „Suppe to go“ zu verstehen: Am Sonntag, 19. September, ab 11.30 Uhr in der Mehlenbachstraße 6 a in Numborn. Geboten werden dann eine Gemüsesuppe „mit allem quer durch den Garten“, Grumber Kichelcher und die berühmte Currywurst rot oder weiß. Wer sich dann also sich das sonntägliche Kochen sparen will, ist beim Bauernverein Numborn in besten Händen. Um Vorbestellung bis zum 10. September wird gebeten, geeignete Behältnisse zum Transport der Speisen sollten mitgebracht werden. Bestellungen nimmt Tina Leinenbach entgegen, Tel. (0176) 55 73 82 06 oder Corina Stumpf, Tel (01 75) 9 32 69 73.