Hinter einem Haus in der Saarbrücker Straße in Heusweiler sind Rattanmöbel mit einem Messer oder ähnlich scharfem Gegenstand zerstört worden. Wie die Polizei an diesem Montag meldete, ereignete sich der Vorfall bereits zwischen dem 8. und dem 15. Dezember. Von red