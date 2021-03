Ablösung für Wolfgang Raber : Ralf Banaski ist Vorsitzender der CDU Niedersalbach

Niedersalbach Ralf Banaski ist der neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Niedersalbach. In der Mitgliederversammlung in der Holzer Glück-Auf-Halle wurde er zum Nachfolger des nicht mehr kandidierenden Wolfgang Raber gewählt, der den Ortsverband 18 Jahre geführt hatte.

Außenhandels-Betriebswirt Banaski (63) lebt seit 1993 mit Frau und Tochter in Niedersalbach. Er engagierte sich zunächst in der Jugendarbeit der Deutschen Angestellten Gewerkschaft, ehe er in die Kommunalpolitik einstieg. Initialzündung dafür war eine Bürgerinitiative zur Verkehrsberuhigung in Niedersalbach. „Kommunalpolitik bedeutet für mich, das eigene Umfeld als aktiver Bürger zu gestalten“, sagt Banaski. Seit 2011 ist er CDU-Mitglied und gehörte von 2014 bis 2019 dem Niedersalbacher Ortsrat an. Außerdem ist Banaski stellvertretender Vorsitzender des Niedersalbacher Turnvereins und Mitglied im Elferrat der Niedersalbacher Narren. Zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt sind Isabell Schank, Meike Maas und Christoph Groß, zur Schatzmeisterin Sandra Junker-Schmidt. Zum Vorstand gehören zudem Bruno Lesch (Organisationsleiter), Stefan Servatius (Schriftführer), Désirée Becker (Referentin für Öffentlichkeitsarbeit) sowie als Beisitzer Bürgermeister Thomas Redelberger, Steffi Andres, Eric Schank, Tanina di Napoli, Dieter Dahmen, Sibylle Lesch, Krimhild Becker, Florian Baier, Dustin Zahler und Wolfgang Raber.