Mountainbike geklaut : Rad vor Heusweiler Lidl gestohlen

Heusweiler Ein unbekannter Dieb hat am Mittwochnachmittag ein blau-schwarzes Mountainbike der Marke Btwin vor dem Lidl in Heusweiler im Gewerbegebiet Am Bahnhof entwendet. Das Fahrrad hat einen auffälligen weißen Schriftzug auf dem Rahmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ

Es stand ungesichert vor dem Einkaufsmarkt, heißt es im Polizeibericht.