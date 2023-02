Poilizei sucht Verkehrs-Rowdy : Motorradfahrer gefährdet Fußgänger

Heusweiler Der Fahrer eines gelben Motocross-Motorrades ohne Nummernschild gefährdete am Samstag, 25. Februar, gegen 16.40 Uhr Passanten auf dem Parkplatz des Globus-Baumarktes in Heusweiler. „Dort mussten seiner gefährlichen Fahrt mehrere erschrockene Kunden ausweichen,“ bevor er sich in Richtung Rewe, beziehungsweise in Richtung Saarbrücker Straße (B268) entfernte, heißt es im Polizeibericht.

Er soll einen schwarzen Crosshelm und schwarze Kleidung getragen haben.