Polizeibericht Brand und Diebstahl an Baustelle

Heusweiler · Die Polizei sucht Diebe, deren Tat möglicherweise im Zusammenhang mit einem Brand steht. Bereits am Mittwoch, 8. Mai, brannte gegen 6 Uhr ein Bauwagen auf einer Baustelle an der Autobahn 1, Fahrtrichtung Trier, an der Ausfahrt Heusweiler-Holz.

14.05.2024 , 14:50 Uhr

Foto: dpa/Marijan Murat