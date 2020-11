Polizei bittet um Hinweise : Diebe stehlen in Heusweiler erneut Katalysatoren

Die Polizei bittet um Hinweise zum Diebstahl von Katalysatoren in Heusweiler. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Heusweiler Unbekannte haben in den vergangenen drei Wochen mehrmals ein Firmengelände einer Werkstatt in der Straße Auf Hirtenwies in Heusweiler heimgesucht. Die Täter bauten die Katalysatoren von insgesamt sechs dort abgestellten Fahrzeugen aus und ließen sie mitgehen.