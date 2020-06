Straftat in Niedersalbach : Versuchte Brandstiftung an Auto: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft nach einer versuchten Brandstiftung in Niedersalbach auf Hinweise von Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

(red) Auf eine versuchte Brandstiftung an seinem Wagen ist am Freitag, 19. Juni, um 9.30 Uhr ein Bewohner der Straße Im Herrnkreth in Niedersalbach aufmerksam geworden. Unter dem Wagen fand der Mann mehrere Kaminanzünder und eine Fackel fest, die zuvor schon kurz gebrannt hatte.

Ein Schaden entstand nicht.