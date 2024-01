Heusweiler/Völklingen Polizei sucht Kinderansprecher in Heusweiler

Heusweiler/Völklingen · In Heusweiler ist am Donnerstagmorgen, 10. Januar, ein Mädchen von einem Mann angesprochen worden. Wie die Polizeiinspektion Völklingen mitgeteilt hat, stand die Sechsjährige gegen 7.05 Uhr am Kreisel der Friedrichstraße / Saarbrücker Straße / Illinger Straße.

11.01.2024 , 12:33 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler