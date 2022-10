Polizeibericht : Randale im Drogenrausch

Foto: dpa/Friso Gentsch

Heusweiler Unter Drogen beging ein 35-Jähriger am Montag Sachbeschädigung in der Bietschieder Straße in Heusweiler. Wie die Polizei berichtet, riss er gegen 7.30 Uhr einen Dachziegel von einer hüfthohen Vorgartenmauer, schleuderte den auf ein in der Einfahrt geparktes Fahrzeug und flüchtete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken