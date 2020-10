Vorfall in Eiweiler : Unbekannter legt Nägel und Schrauben auf Umleitungsstrecke aus

Vorfall in Eiweiler

Eiweiler Wegen einer Baustelle soll in Heusweiler-Eiweiler ein Feldweg als Umleitung genutzt werden. Genau auf der Strecke hat ein Unbekannter Nägel und Schrauben verstreut.

Ein Unbekannter hat auf einem Feldwirtschaftsweg in der Verlängerung der Höhenstraße in Heusweiler-Eiweiler Nägel und Schrauben ausgelegt. Der Weg soll in den kommenden Tagen aufgrund einer Baustelle zwischen Eiweiler und Habach als Umleitungsstrecke genutzt werden.