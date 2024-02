Polizeibericht 86-Jährige aus Holz vermisst, in Burbach gesehen

Sie war mit ihrem Auto, einem grauen Ford B-Max, bei einer Bekannten in Saarbrücken-Dudweiler. Der Pkw hat das Kennzeichen SB-F 9046. Auf dem Auto ist auch der Name des Unternehmens „Gardinen Gebr. Ruschel“ angebracht.Von Dudweiler aus ist sie, aus der Straße „In der Wagenlück“ heraus, in Richtung Heusweiler-Holz weggefahren, aber nicht zu Hause angekommen.