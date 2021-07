Ortsvereins-Vorsitz wieder besetzt : CDU Wahlschied wählte Vorstand

Wahlschied Auf Ute Hubig, die 2019 verstorben war, folgt die Kriminalbeamtin Nicole Bauer.

Unter anderem liege dem neuen Vorstand „die bedarfsgerechte Schaffung von Kitaplätzen, die Verbesserung der verkehrlichen Situation an der Kita sowie auch an anderen neuralgischen Punkten im Ort“, am Herzen, so die Vorsitzende. Die CDU-Wahlschied will sich für die Sicherheit im Ort einsetzen, möchte den Hochwasserschutz verbessern und sieht durch die konsequente Nutzung von Förderprogrammen weitere Entwicklungsmöglichkeiten für Wahlschied. Nicole Bauer: „Entwicklung heißt für uns ebenso, dass Gewerbe und Wohnen in Einklang stehen müssen. Wir setzen uns auch hier für eine Fortentwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen ein.“