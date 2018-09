95 Liter Lakweerisch in Gläser gefüllt

In diesem Jahr fiel die Ernte reichlich aus, so dass keine Früchte zugekauft werden mussten. Die Menge genügte, um zwei Kupferkessel zu füllen. Am Samstag um 0.40 Uhr war zum Anheizen alles parat. Zehn bis zwölf OGV-Mitglieder wechselten sich beim Rühren der Masse ab. Rühren ist notwendig, damit sie nicht anbrennt oder Klumpen bildet. In der Nacht auf Montag gegen 0.15 Uhr war der Lakweerisch fertig und konnte in Gläser gefüllt werden. Nach Angaben des OGV-Vorsitzenden Remigius Philipppi waren es in diesem Jahr 95 Liter, mehr als 200 Gläser, die beim Erntedankfest am 30. September angeboten werden.

(aki)