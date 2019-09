Polizei sucht Zeugen : Obdachloser erleidet schwere Verletzung bei Angriff

(Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Heusweiler In Heusweiler ist ein Obdachloser angegriffen und so schwer verletzt worden, dass er auf einem Auge sein Sehvermögen verlieren könnte. Nach Angaben der Polizei vom Sonntag wurden Streifenbeamte am späten Samstagabend auf den stark im Gesicht blutenden Mann aufmerksam.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ermittlungen ergaben, dass er an einer Bushaltestelle von drei oder vier Männern angesprochen worden war. „Ein Mann aus der Gruppe schlug dann unvermittelt mit einer Glasflasche auf ihn ein“, teilte die Polizei mit. Dadurch habe der 24 Jahre alte alkoholisierte Obdachlose eine schwerwiegende Augenverletzung davongetragen. Der Grund für den Angriff war nach Polizeiangaben zunächst unklar.