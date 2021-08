„So kann es nicht weiter gehen“, klagen Numborner : Wie diese Gruppe gegen das Sterben ihres Dorfes kämpft

Der Vorstand der neuen Dorfgemeinschaft Numborn im Feuerwehrgerätehaus: v.li.: Stephan Bauer, Gerhard Weber, Daniel Bauer, Markus Leinenbach, Christoph Schnur, Stefan Leinenbach, Nicolas Mailänder und Patrick Morschett. Foto: Engel

Heusweiler Schon seit vielen Jahren sterben Dörfer immer mehr aus. Auch in Numborn wurde dieses Problem erkannt. Aber jetzt wird dagegen gesteuert.

Wie Luft aus einem defekten Gummireifen langsam entweicht, so entweicht seit vielen Jahren das Leben aus den Dörfern. Banken und Sparkassen, Geschäfte und Gaststätten sind geschlossen, das Vereinsleben trocknet aus – die Ursachenforschung ist noch nicht abgeschlossen. Eines steht auf jeden Fall fest: „So kann es nicht weiter gehen. Wir wollen etwas gegen das Sterben unseres Ortes unternehmen.“ So lautet die Erkenntnis eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern aus dem Dorf Numborn, das zum Heusweiler Ortsteil Kutzhof gehört. Vor ein paar Tagen haben sich engagierte Leute zur „Dorfgemeinschaft Numborn“ zusammen geschlossen. Im nahen Lummerschied arbeitet eine solche Dorfgemeinschaft schon seit einigen Jahren erfolgreich.

Die Idee zur Gründung der Dorfgemeinschaft, so erzählt es der Vorsitzender Christoph Schnur am Rande einer Vorstandstandsitzung im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Numborn, sei beim Besuch des saarländischen Umweltministers Reinhold Jost (SPD) bei den Vorbereitungen zum Bauernfest im Januar 2020 entstanden. Neu seien die Probleme der Dörfer und des ländlichen Raumes ja nicht, so Schnur. Nachdem das Bauernfest, Corona bedingt, voriges Jahr ausfallen musste, verfestigte sich der Entschluss, „etwas zu unternehmen“.

Die Mitglieder des Bauernvereins, des Schützenvereins und der „Zwietracht“, ein loser Zusammenschluss jüngerer Menschen im Dorf, wurden aktiv. Man traf sich öfter, aus einer losen Ideensammlung, was man so alles machen kann und muss, entwickelte sich allmählich ein konkretes Programm mit Fahrplan zur Vereinsgründung. Rat und Unterstützung fanden die Aktivisten auch beim Landtagsabgeordneten Reiner Zimmer (SPD) und beim Kutzhofer Ortsvorsteher Michael Jakob (CDU).

Vor einem Monat fand die Gründungsversammlung in der Großwaldhalle in Eiweiler statt, „weil wir in Kutzhof ja nicht einmal mehr eine genügend große Halle haben“, bedauerte Schnur. Auf Anhieb kamen 35 interessierte Menschen zusammen, inzwischen hat die Dorfgemeinschaft schon 42 Mitglieder. Man will ein Verein für alle Bürger sein, die Vereine unterstützen, den Zusammenhalt im Dorf stärken. Neubürger sollen gezielt angesprochen werden, um sie in die Dorfgemeinschaft zu integrieren. Ganz wichtig sei die Jugend, die in der Umgebung gar keine Möglichkeit habe, sich zu treffen, ergänzte Vorstandsmitglied Stephan Bauer. Kultur, Brauchtum und Tradition, Kinderferienprogramm, Bildungsprogramme und das Bereitstellen von Räumen für Feste und Feiern jeglicher Art finden sich auf der ambitionierten Agenda.

Um für ihre Anliegen und Ziele zu werben, sei eine „Klingelaktion“ geplant, und zuvor, am 15. August, beabsichtigt die neue Dorfgemeinschaft einen Informationsstand am neuen Kutzhofer Feuerwehrgerätehaus. Für September ist eine gemeinsame Wanderung in der Umgebung vorgesehen. Womöglich könne der Verein auch, zumindest vorübergehend, das nicht mehr benötigten Numborner Feuerwehrgerätehaus nutzen, ein entsprechender Antrag sei gestellt, berichtet Christoph Schnur. Die Gemeinde habe die Entscheidung in die Hände des Ortsrates in Kutzhof gelegt, die Entscheidung stehe noch aus, aber der Vorstand zeigt sich zuversichtlich.

Der Vorstand besteht aus: Christoph Schnur (Vorsitzender), Daniel Bauer (Stellvertreter), Patrik Morschett (Schriftführer), Stephan Bauer und Nicolas Mailänder (Finanzen), Gerhard Weber, Stefan und Markus Leinenbach (Organisationsteam).