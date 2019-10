Menschen im Regionalverband : Der Podcast-Pioneer aus Heusweiler

Nick Kassner bei der Produktion eines seiner Podcasts. Er will dafür sorgen, dass dieses Informationsangebot noch populärer wird. Foto: Nico Tielke

Heusweiler Nick Kassner hört in der Freizeit ständig Internetbeiträge zum Herunterladen. Als Produzent hat er ein großes Ziel.

Als er das erste Mal ein Podcast hörte, wusste Nick Kassner (43) noch nicht, was das ist. Damit war er nicht allein. Podcasts, also digitale Medienangebote zum Herunterladen und Hören wann und wo man möchte, waren noch nicht so verbreitet. Das war 2010.