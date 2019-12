Kultur in Heusweiler : Neujahrskonzert in der Kulturhalle

Neujahrskonzert in der Kulturhalle

Kultur in Heusweiler

Heusweiler Humor und Wohlklingendes von der Strauss-Dynastie soll das Heusweiler Neujahrskonzert am 5. Januar bieten.

(red) Das Orchestre Symphonique SaarLorraine und Detlev Schönauer wollen beim Heusweiler Neujahrskonzert mit einem Programm aus Musik und Kabarett erfreuen. Das Konzert in der Kulturhalle am Markt beginnt am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr. Zum Musikteil gehören Werke der Strauss-Dynastie. Sopranistin Antonietta Jana singt Arien aus Oper und Operette. Detlev Schönauer moderiert den musikalischen Teil und steuert den kabarettistischen Part bei.