Auf Schusters Rappen : Neuer Wanderweg im Bereich Heusweiler

Heusweiler Tour ist 17 Kilometer lang und führt durch sieben Orte.

Die Gemeinde Heusweiler plant einen neuen, etwa 17 Kilometer langer Rundwanderweg, der durch sieben Ortsteile führt, nämlich durch Berschweiler, Kutzhof, Holz, Wahlschied, Lummerschied, Mangelhausen und Numborn. Die Anregung dazu kam von Bürgern der Gemeinde. Der Kutzhofer Ortsrat ist das erste kommunale Gremium, das sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 26. August, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Heusweiler Rathauses öffentlich mit den Plänen beschäftigt. Dabei wird die genaue Streckenführung vorgestellt. Die Bürger sind aufgerufen, Namensvorschlägen für diese neue Wanderstrecke einzureichen. In den weiteren Tagesordnungspunkten geht es um die noch geplanten Veranstaltungen im Jahr 2020. Unter anderem will der Ortsrat entscheiden, ob der Seniorennachmittag, der Martinsumzug und der Weihnachtsmarkt stattfinden können. Außerdem wird über die Anschaffung von Abfallbehältern im Bereich von Ruhebänken diskutiert. Vor Eintritt in die Tagesordnung können Bürger Fragen stellen.