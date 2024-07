Kommunalpolitik in Heusweiler Neue Vertreter des Bürgermeisters kandidierten alle gegen ihn

Ungewöhnlich viel Neues gab es bei der konstituierenden Sitzung des Heusweiler Gemeinderates. Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) verpflichtet insgesamt 16 neue Ratsmitglieder. „Das ist fast die Hälfte des Rates“, so der Bürgermeister. Zudem wurden gleich drei neue Beigeordnete gewählt – alle Kandidaten, die sich 2019 um das Amt des Bürgermeisters beworben hatten (Bericht folgt). Zudem hat der Gemeinderat nun unter seinen 33 Mitgliedern acht Frauen – insgesamt ist das nicht besonders viel, aber doch so viel wie noch nie. Im Februar 2020 war der Heusweiler Gemeinderat noch als „Männerrat“ bezeichnet worden, weil ihm nur eine einzige Frau angehört hatte, was saarlandweit einzigartig gewesen war.