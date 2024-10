Kein Platz für Kinder Neubau der Nachmittagsbetreuung in Holz stockt

„Seit 2021 wird an dem Neubau der Nachmittagsbetreuung in Holz gearbeitet. Wann wird man dort fertig? Die Kinder müssen immer noch einen sehr langen Tag in den viel zu engen Schulräumen verbringen“, das sagte Oliver Luksic (FDP) in der jüngsten Heusweiler Gemeinderatssitzung. Eine konkrete Antwort auf seine Frage nach dem Ende der Bauarbeiten bekam Luksic nicht. Doch Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) sagte: „Wir haben es nicht in der Hand, weil verschiedene Handwerker uns sitzen gelassen haben und nicht mehr gekommen sind.“