„Nachgefeiert“ : Neu: „Rock am Markt“ in Heusweiler

Neu: „Rock am Markt“ in Heusweiler

Heusweiler „Rock am Markt“ heißt ein dreitägiges Open-Air-Festival, zu dem das Aktionsbündnis Heusweiler vom 17. bis 19. Juni auf den Heusweiler Marktplatz einlädt. „Wir freuen uns, nach Corona-bedingter Pause den Heusweiler Marktplatz wiederzubeleben.

Nachdem sowohl das Strandfest als auch das ‚American and Western Weekend‘ ausgefallen sind, haben wir nun als Mix ‚Rock am Markt‘ kreiert“, sagt der Präsidiumsvorsitzende Gerhard Fisch. Am Freitag, 17. Juni, 19 Uhr, ist Fassanstich mit Bürgermeister und Schirmherr Thomas Redelberger. Danach tritt die Tanzgruppe TSG Weiß-Gold aus Neuweiler auf. Ab 20.30 Uhr will die Party-Band „Shortway“ aus Thaleischweiler-Fröschen den Markt rocken.