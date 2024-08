Gefiederte Gäste im Köllertal Nach dem Wolf nun Störche auf der Durchreise in Eiweiler

Heusweiler · Schon seit 16 Jahren ist der Eiweiler Gnadenhof eine Auffangstation für Tiere in Not. So tummeln sich dort derzeit allein 48 Schafe und Ziegen. Zu den Haus- und Nutztieren auf dem Gnadenhof gesellte sich am heutigen Donnerstag, 8. August, aber ein sehr ungewöhnlicher Besuch: „Drei Störche sind hier gelandet“, schildert Lothar Braun vom Gnadenhof, der auch nahe genug an die Tiere herangekommen ist, um ein Foto zu machen, bevor sie in Richtung Tal am Köllerwieser Bach davon spazierten.

08.08.2024 , 17:38 Uhr

Drei Störche beim Gnadenhof Eiweiler. Foto: Lothar Braun