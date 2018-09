später lesen Wer sah den Täter? Mülltonne in Holz gestohlen FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger Teilen

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag ist eine 120 Liter fassende Restmülltonne in der Saarstraße in Holz gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, liegen ihr keine Täterhinweise vor. red