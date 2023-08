Mann mit sehr grünem Daumen und super Sonnenblumen Mit 90 Jahren noch im Kirschbaum

Wenn selbst der ehemalige Präsident eines Obst- und Gartenbauvereins ins Schwärmen gerät, muss schon etwas Besonderes passiert sein im Pflanzenreich. Stolz präsentiert Heiner Klein das Prachtexemplar einer Sonnenblume in seinem Garten in der Saarlouiser Straße in Heusweiler. „Von Tag zu Tag konnte ich zusehen, wie sie größer wird“, sagt er, „dabei habe ich sie gar nicht gesät. Sie hat sich einfach auf dem Komposthaufen breit gemacht.“