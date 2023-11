Missionsförderverein Kutzhof 25 Jahre Hilfe in Entwicklungsländern

Der Missionsförderverein „St. Jakobus“ Kutzhof feiert am Sonntag, 26. November, in der katholischen Pfarrkirche Christi Himmelfahrt im Ortsteil Lummerschied sein 25-jähriges Bestehen. Im Mittelpunkt steht ein großes Benefizkonzert mit dem Saarknappenchor unter der Leitung seines Dirigenten Johannes Weiler, ein über die Grenzen des Saarlandes bekanntes Ensemble. Zum Repertoire gehören neben den Bergmannsliedern auch geistliche Lieder von der Zeit des Barock bis zur Neuzeit. Der nun ein viertel Jahrhundert alte Missionsförderverein wurde in der Kutzhofer Pfarrgemeinde St. Jakobus der Ältere im Jahr 1998 auf Initiative von Martin Zewe gegründet. Leitspruch des Vereins damals wie heute: „Wir unterstützen bedürftige Menschen in der Dritten Welt, damit sie Hoffnung schöpfen können auf ein gerechtes und menschenwürdiges Leben“. Getreu seines Mottos kann der Verein mit seinen rund 80 Mitgliedern heute auf nachhaltige Erfolg bei Entwicklungsprojekten verweisen.