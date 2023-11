Unterstützung sozialer Projekte in Entwicklungsländern Missionsförderverein „St. Jakobus“ Kutzhof feiert Jubiläum

Die „Hidden Treasure Nursery & Primary School“ in Kibibi im afrikanischen Uganda, hier kurz vor einer Ansprache der Lehrer an die Schüler, wird vom Missionsförderverein Kutzhof unterstützt. Der Verein feiert am Sonntag sein 25. Jubiläum mit einem Benefizkonzert des Saarknappenchors.

Foto: Missionsförderverein Kutzthof/Missionsförderverein Kutzhof