Beim 3:1-Sieg des TV Holz im ersten Heimspiel der Saison macht sich die 1,73 Meter große Mira Weber (rechts) in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken neben ihrer Mitspielerin Julie Teso am Netz lang, um den Schlag von Christine Prügel vom TV Altdorf (links) zu blocken. Foto: Andreas Schlichter