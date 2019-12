Die Entscheidung ist gefallen : Heimat für Mehrgenerationentreff

Riegelsberg Debatte ist entschieden: Riegelsberger Generationen-Treff bleibt in Ex-Sparkasse.

Während Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) und die SPD-Fraktion für die ehemalige Sparkassenfiliale als Standort plädierten, brachte die CDU die ehemalige Grundschule Walpershofen ins Gespräch. Eine endgültige Ratsmehrheit für die eine oder andere Variante fand sich damals nicht. Melanie Dell (FDP) fand den Kompromiss, das Sparkassengebäude ein halbes Jahr für eine Testphase anzumieten. Häusle fasste diesen Test, der am 31. Dezember endet, zusammen: „Die Bewertung fällt äußerst positiv aus. Jeden Tag gibt es in der ehemaligen Sparkasse themenorientierte Angebote und offene Treffs. Über 2000 Besucher sind bisher gekommen und 400 Unterschriften liegen uns vor, die für einen Verbleib in der Sparkasse plädieren.“ Der Kaufpreis für das Haus liegt bei 197 000 Euro, da es Zuschüsse gibt, muss die Gemeinde nur 70 000 Euro zahlen. Auch werde es Einnahmen geben, weil der Vorraum mit einem Geldautomaten an die Sparkasse vermietet wird. SPD-Fraktionssprecher Frank Schmidt ergänzte, dass das Gebäude modern, groß und barrierefrei sei und eine Saarbahn-Anbindung hat.