Rettung des Standortes : Majorel-Belegschaft in Eiweiler sagt Danke

Heusweiler Die Callcenter-Mitarbeiter sind erleichtert über die Rettung des Standortes und den Erhalt von 180 Arbeitsplätzen.

Dass die Belegschaft so erfolgreich in eigener Sache sein konnte, verdankte sie dem Einsatz der IGBCE und der Heusweiler Kommunalpolitik, die parteiübergreifend für den Erhalt der Arbeitsplätze gearbeitet hat. Auch das Land setzte sich ein. Nach Angaben von Joachim Beermann soll das Personal mittelfristig in Eiweiler auf 200 aufgestockt werden. Wie unvorhersehbar Unternehmenspolitik aber sein kann, belegte Uwe Kunz, Betriebsratschef in Eiweiler. Er teilte mit, dass am Majorel-Standort in Essen eine Teilschließung mit Entlassungen von rund 100 Mitarbeitern ins Haus stehe.