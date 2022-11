Lichterfahrt des Bauernvereins : Weihnachts-Traktoren in Numborn

Mit 20 weihnachtlich geschmückten Traktoren waren Mitglieder des Bauernvereins Numborn am 1. Advent unterwegs, hier hatte die neunjährige Lara Gelegenheit, in einem Traktor Platz zu nehmen. Foto: Engel

Heusweiler Bauernverein organisierte Lichterfahrt durch das Dorf.

Weihnachtsbäume kennt jeder, aber Weihnachts-Traktoren, das ist ungewöhnlich: Vor gut einem Jahr hatten sich die Mitglieder des Bauernvereins Numborn – das Dorf gehört zu Heusweiler – gemeinsam mit ihrem Vorsitzenden Christoph Dörr überlegt, wie man den Menschen in Kutzhof, Numborn und Lummerschied eine weihnachtliche Freude bereiten kann, ohne die damals noch recht strengen Coronaregeln zu verletzen. Schnell war die Idee einer Lichterfahrt mit Traktoren geboren. Aber nicht einfach nur mit Traktoren, die aussehen wie Traktoren halt eben aussehen, nein, die Arbeitsgeräte wurden top gereinigt und über und über mit Lichterketten und anderer Weihnachtsdekoration geschmückt.Für die aktiven Mitglieder des Vereins war es eine Freude, ebenso wie für die zahlreichen Menschen am Straßenrand, von denen die Geste des Bauernvereins gerne angenommen wurde.

Die zweite Lichterfahrt des Bauernvereins am 1. Advent führte nun, ausgehend von der Mehlenbachstraße, durch den Ort in die Burgstraße, Jakobusstraße, Lummerschiederstraße, Am Steckenbüsch, Wiesbachstraße zur Köllertalstraße am Schacht Lummerschied und wieder zurück. 20 Traktoren mit der entsprechenden Besatzung waren beteiligt.