In der Sporthalle der Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler herrscht reges Treiben. Bei den offenen Landesmeisterschaften des saarländischen Karate-Verbands geht es auf den drei Tatami genannten Wettkampf-Flächen mit viel Einsatz zur Sache. Ein Kampf reiht sich an den nächsten.