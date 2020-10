Wachsende Probleme für Schule in Uganda : Kutzhof hilft Kibibi – Spenden willkommen

Die Schule in Kibibi, Uganda. Foto: Christopher Sekitto / Missionsförderverein St. Jakobus Kutzhof/Christopher Sekitto

Kutzhof Der Missionsförderverein Kutzhof bittet um Spenden für notleidende Menschen in Kibibi (Uganda). Dort unterstützt der Verein die „Hidden Treasure Nursery & Primary School“. Corona hat die Lage in der ohnehin armen Region noch verschlimmert: „Zwar sind die Infektions- und Todesfallzahlen in Afrika generell weit hinter den Befürchtungen zurückgeblieben, doch haben die ergriffenen Hygienemaßnahmen zu gravierender Arbeitslosigkeit und in der Folge zu einer schwerwiegenden Hungersnot geführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dg

Schließlich sind die oft als Tagelöhner beschäftigten Menschen wegen fehlender Arbeit und Einkommen nicht mehr in der Lage, ihre Familien zu ernähren“, sagt Martin Zewe, der Vorsitzende des Missionsfördervereins.