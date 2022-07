Kultur in Holz : MEP-Live rockt am Holzer Wasserturm

Holz Rock-, Pop- und Blues-Klassiker, serviert von einer ungewöhnlichen Besetzung, bietet das Trio MEP am kommenden Mittwoch in Holz.

Die Aktion „Kultur Heusweiler“ und die Gemeinde präsentieren am Mittwoch, 3. August, um 19 Uhr am Holzer Wasserturm die Band MEP-Live mit Klassikern Rock, Pop, Country und Blues. Und das serviert in einer durchaus ungewöhnlichen Besetzung: Gitarre, Gitarre/Bass und Cajon/Percussion, das Ganze unplugged, also ohne direkt elektrisch verstärkte Instrumente. Und ohne Tricks wie Playbacks oder Hilfen aus dem Computer.Livemusikk eben. Handgemacht. Bei MEP-Live könne man jeden Ton nicht nur hören, sondern seiner Entstehung sehen, teilen die Veranstalter mit. Die Veranstalter versprechen den Musikinteressierten „bekannte Titel versehen mit einem eigenen Stil“, das Ganze „eigenwillig, akustisch überzeugend und kein bisschen langweilig“. Die Spielstätte ist auf dem Gelände der Bergwerk-Event UG am Holzer Wasserturm, Saarstraße 156. Sie ist teilweise überdacht, so dass Konzerte auch bei schlechtem Wetter möglich sind. Parkplätze gibt es an Ort und Stelle.