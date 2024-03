KI - Künstliche Intelligenz Das ist nicht der brennende Eiffelturm

Katastrophe! – Der Eiffelturm steht in Flammen! Nein, tut er nicht. Das „Foto“ wurde mit Hilfe einer einfachen KI in nur 30 Sekunden an einem Handy erzeugt – mit englisch eingegeben Befehlen wie: „Eiffelturm“, „brennt“, „fotorealistisch“ – das war’s schon.

Foto: Johanna Reuther/KI/Johanna Reuther