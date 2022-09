Neuer Versuch bei Wahl des Vorsitzenden : Krisensitzung bei SF Obersalbach

Obersalbach Die Sportfreunde Obersalbach (SFO) laden am Sonntag, 11. September, 19 Uhr, zu eine außerordentliche Mitgliederversammlung ein. Sie wird notwendig, weil der Vorsitzende Kurt Haas, der den Verein seit zwölf Jahren führt, bei der regulären Mitgliederversammlung am 7. August zwar wiedergewählt worden war, die Wahl jedoch nicht angenommen hatte, da er seiner Ansicht nach zu viele Gegenstimmen bekommen hatte (dreimal Nein, sieben Enthaltungen).

Am Sonntag will sich Kurt Haas jedoch erneut zur Wahl stellen. Neu zu besetzen sind außerdem die Ämter des 2. Vorsitzenden und des Geschäftsführers, die Amtsinhaber Mirco Fox und Tristan Besch stehen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung. Anträge an die Mitgliederversammlung müssen bis 9. September eingereicht werden – per E-Mail an info@sf-obersalbach.de.